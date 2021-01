La gala dels premis Enderrock a l'Auditori s'ajorna fins al 8 d'abril

La celebració de la gala dels premis Enderrock a l'Auditori de Girona, prevista inicialment per l'11 de març, es celebrarà finalment el 8 d'abril. Com a conseqüència de l'ajornament, causat per l'evolució de la pandèmia, l'organització ha ampliat els períodes de la votació popular. Així la primera volta, oberta el passat 12 de gener i que havia de finalitzar ahir diumenge, durarà dues setmanes més, fins al 7 de febrer, per escollir els deu nominats per a cada una de les categories dels guardons.

Pel que fa als premis Enderrock de la Crítica, fets públics fa uns dies, han reconegut els darrers discos dels músics Pau Vallvé, Sidonie, Els Amics de les Arts, Joan Garriga, Núria Graham i Flashy Ice Cream.