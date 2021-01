El jaciment de la Draga és l'únic gironí que opta al II Premi Nacional d'Arqueologia de la Fundació Palarq

El jaciment de la Draga de Banyoles és l'únic projecte gironí que opta a guanyar el II Premi Nacional d'Arqueologia i Paleontologia que reparteix la Fundació Palarq. Aquest 2020 ha fet 30 anys que es va descobrir aquest jaciment neolític, un dels més antics del nord-est peninsular. Compta amb més de 15.000 metres quadrats i l'estat de conservació dels elements orgànics és excepcional a causa de la seva exposició a l'aigua de l'estany. La Fundació Palarq reparteix 80.000 euros pel guanyador d'aquests premis per tal de finançar projectes de recerca arqueològica. A part del jaciment de la Draga hi ha 19 projectes més que opten a guanyar el premi. Un jurat internacional format per persones de l'àmbit científic i cultural decidiran el guanyador.

El jaciment de la Draga de Banyoles es va descobrir el 1990 arran dels treballs que es feien al costat de l'estany en motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona, de la qual Banyoles n'era una subseu. Aquestes obres van permetre descobrir un dels jaciments neolítics més ben conservats de tot el nord-est de la península.

El principal motiu és que la seva proximitat amb l'estany ha fet que el jaciment quedés parcialment cobert per les aigües freàtiques. Això ha permès garantir la conservació d'elements orgànics com ara la fusta. Un dels seus principals investigadors, Xavier Terrades, ha assegurat que el contacte amb l'aigua ha convertit la Draga en un jaciment "realment excepcional" perquè "n'hi ha molt pocs que conservin la matèria orgànica".

Al llarg de 30 anys d'excavacions s'ha pogut conèixer millor les societats agrícoles i ramaderes que hi havia al neolític europeu. A la Draga s'hi ha trobat llavors de blat i eines, entre d'altres elements que han permès saber amb més deteniment les pràctiques agrícoles de la població neolítica.

Per altra banda, també s'ha estudiat el tipus de ramats que hi havia i quin tipus d'espècies animals havia domesticat l'home en aquella època. A més, el jaciment ha donat dades sobre el tipus d'alimentació o mobilitat que tenien les poblacions. El jaciment arqueològic de 15.000 metres quadrats està a l'aire lliure i forma part del campus d'arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). A més, el jaciment de la Draga es por visitar i el públic pot veure arqueòlegs treballant.