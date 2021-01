Teatre fet a casa

La Meri Yanes i en David Planas fan, des de fa anys, teatre casolà. Literalment,fet a casa. Entre parets de l'edifici modernista on viuen a Celrà han fet créixer Ventura, un muntatge que circula per diferents estances i durant el confinament van experimentar des del menjador amb el teatre a través de Zoom amb Compartir ubicació. El tercer projecte de les representacions a domicili era Elda & Daniel, fins que la pandèmia els va capgirar els plans. Creat i dirigit per Llàtzer Garcia, s'ha estrenat de moment en format de sala a l'espera de poder-se veure com està concebut, com si el púbic espiés pel forat del pany la conversa d'una parella gastada, que fa deu anys que conviu i que quan pensava que ja s'ho havia dit tot resulta que eren dos desconeguts. Junts, però en realitat ben sols, disseccionen tan arran d'espectador com la normativa ho permet una dècada basada en les mentides. I sona de veritat, perquè Garcia l'ha escrit pensant en ells, que posen tota la seva complicitat al servei de la peça. Aquest teatre domèstic va ser la setmana passada a Girona i aquest divendres hi torna. A La Planeta, que és com si fos a casa.