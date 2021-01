Un centenar d'escriptors i editors donen suport a la petició d'amnistia d'Òmnium

Òmnium Cultural ha recaptat el suport de més d'un centenar d'escriptors, editors i llibreters, entre els quals hi ha Albert Sánchez Piñol, Eva Baltasar, Rafael Nadal o Quim Monzó, a la petició d'amnistia per als polítics independentistes "presos, exiliats i represaliats".

Els signants han escenificat el seu suport a Òmnium amb una fotografia presa davant la Biblioteca Nacional de Catalunya, on el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha agraït el suport del món literari a l'amnistia.

"No podem obviar que el president de la principal entitat cultural del país (Jordi Cuixart), amb més de 180.000 socis, segueix a la presó des de fa tres anys precisament per defensar la llibertat d'expressió i el dret a la manifestació", ha declarat Mauri, segons un comunicat d'Òmnium.

Entre els representants del sector literari que defensen l'amnistia hi ha diversos Premis d'Honor de les Lletres Catalanes, com Quim Monzó, Enric Casasses, Marta Pessarrodona, Jaume Cabré, Feliu Formosa o Josep Massot.

També hi ha guanyadors del Premi Sant Jordi, com Víctor García Tur, Jordi Cabré, Joan Lluís Lluís o Màrius Serra, i altres noms com Eva Baltasar, Maria Barbal, Roc Casagran, Marina Garcés, Llúcia Ramis, Care Santos, Sílvia Soler, Matthew Tree, Vicenç Villatoro o Albert Sánchez Piñol.

Del món editorial s'han sumat a la petició d'amnistia editors com Eugènia Broggi, Jaume Ciurana, Aniol Rafel, Enric Viladot o Núria Iceta, així com llibreters com Eric del Arco, Fe Fernández o Carlota Freixenet.

A principis de gener, Òmnium Cultural va exhibir els suports a l'amnistia de mig centenar de personalitats internacionals, entre elles l'expresidenta del Brasil Dilma Rousseff, l'artista Yoko Ono i cinc premis Nobel. EFE