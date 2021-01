La Draga opta a un premi d'arqueologia

El jaciment de la Draga de Banyoles opta a guanyar el segon Premi Nacional d'Arqueologia i Paleontologia que reparteix la Fundació Palarq. La Fundació Palarq reparteix 80.000 euros pel guanyador d'aquests premis per tal de finançar projectes de recerca arqueològica. Un jurat internacional format per persones de l'àmbit científic i cultural decidirà el guanyador d'entre els vint projectes aspirants, que poden ser de l'Estat o desenvolupats per investigadors espanyols en altres països.

El jaciment de la Draga de Banyoles es va descobrir el 1990 arran dels treballs que es feien al costat de l'estany en motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona, de la qual Banyoles n'era una subseu. Aquestes obres van permetre descobrir un dels jaciments neolítics més ben conservats de tot el nord-est de la península gràcies a que la seva proximitat amb l'estany ha fet que quedés parcialment cobert per les aigües freàtiques.