La MACCA retransmetrà en línia part de la programació per al públic de fora de Cassà

La Mostra d'Animació i Curtmetratges de Cassà de la Selva, la MACCA, oferirà bona part de les activitats de la 21a edició amb emissions en directe i en línia, per pal·liar les dificultats del públic de fora del municipi per assistir-li. La cita cassanenca se celebrarà durant la primera setmana de febrer amb un programa presencial en què destaca la presentació en exclusiva de Forn de calç, la primera antologia dedicada al còmic independent en català. Es tracta d'un projecte d'Extinció Edicions, coordinat pel periodista especialitzat en còmics Marc Charles, que veurà la llum el proper d'abril, i que es presentarà en format híbrid, amb un acte a Les Golfes de Can Trinxeria el 6 de febrer que també es retransmetrà en streaming a través del canal cassa.cat/maccadirecte.

També s'emetrà en directe el plat fort de la programació de la MACCA, el concurs de curtmetratges ràpids Correcurts i la seva versió infantil Correcurts Jr, que s'han adaptat a les circumstàncies de la pandèmia.

L'experiència adquirida per l'organització durant el confinament amb el Confinacurts, una edició especial creada la primavera passada, ha permès tirar endavant una proposta plenament adaptada a les restriccions actuals de mobilitat. A la cerimònia d'entrega només hi podrà assistir un representant de cada equip, sempre que siguin cassanencs i que, per tant, no hagin trencat el confinament municipal.

En aquest any estrany, la mostra organitzada pel cineclub Vuitimig ha augmentat el nombre de premis, tant del Correcurts Jr com per als guanyadors del nou concurs de recreació de pintures famoses que obrirà la programació el divendres 5 de febrer.

I és que la primera jornada de la mostra unirà art i cinema d'animació amb la projecció de Ruben Brandt, col·leccionista, un film d'animació per a adults.

Per al públic infantil, torna la selecció de curts animats d'El Meu Primer Festival amb una sessió per a infants a partir de dos anys i una altra a partir de set. En cas que hi hagués confinament domiciliari, l'organització ja ha avançat que es podran veure en línia durant tot el cap de setmana.

Pel que fa al premi Domènec Torrent i Gelmà, que reconeix persones i entitats que mantenen el cinema als pobles, ha recaigut en la cooperativa Cinema4You, que ha recuperat l'activitat del cinema Arinco de Palamós. L'entrega del premi es farà a l'estiu.

Tots els actes són gratuïts i les entrades es poden reservar al web de l'Ajuntament de Cassà.