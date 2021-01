El Teatre de Salt programa «Classe» i el musical «Ocaña, reina de las Ramblas» per aquesta primavera

El Teatre de Salt (Gironès) estrenarà 'Classe', de Pau Carrió. Es tracta d'una obra protagonitzada per Pol Lòpez, Carlota Olcina i Pau Roca. Es tracta d'una obra que parla com la societat afronta les dificultats i es podrà veure el 19 de març. Per altra banda, el 26 de març serà el torn del musical 'Ocaña, reina de las Ramblas'. Es tracta d'una obra protagonitzada per Joan Vàzquez en el paper d'Ocaña, un activista i icona del moviment 'underground' durant els setanta. Aquestes dues funcions s'afegeixen a les de Guillem Clua, la Calòrica, 'Els Burgarol' i 'Cobertura' que ja s'havien avançat fa unes setmanes.

La temporada del primer semestre del Teatre de Salt (Gironès) està formada per 22 propostes que aniran entre el 20 de febrer i el 5 de juny. Alguns dels principals noms són l'estrena de 'Classe', dirigida per Pau Carrió. Aquesta comèdia està protagonitzat per Pol Lòpez, Carlota Olcina i Pau Roca i detalla com la societat afronta les dificultats. 'Classe' s'estrenarà a Salt el 19 de març.

Una setmana després el musical 'Ocaña, reina de las Ramblas' aterrarà a l'escenari saltenc. Es tracta d'un muntatge de Marc Rosich i Marc Sambola i està protagonitzat per Joan Vàzquez, que representa Ocaña. Es tracta d'un activista i una icona del moviment 'underground' dels anys setanta. El musical va ser reconegut amb els Premis de la Crítica 2019 com a millor musical i millor actor de musical.

Mercè Aránega encapçala el repartiment d'Els gossos, una obra escrita i dirigida per Nelson Valente, amb un elenc que completen Sandra Monclús, Joan Negrié i Albert Pérez. El divendres 23 d'abril arribarà al Teatre de Salt aquesta comèdia tràgica que s'endinsa en el món de la família i les seves disfuncions.

Per altra banda, el teclista de Txarango i l'actor Janot Carbonell presentaran 'Lletra i música', un recital que ja estava programat l'any passat però es va haver de suspendre a causa del confinament. Ara, la funció es reprogramarà el diumenge 14 de març. Alguns dels nous protagonistes seran Maria del Mar Bonet, Federico García Lorca, Silvio Rodríguez o Lluís Llach.

Aquestes noves funcions se sumen a d'altres espectacles que ja s'havien anunciat prèviament com ara 'Smiley, després de l'amor', de Guillem Clua; 'De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda', de la Calòrica; 'Els Burgarol', escrita i dirigida per Ramon Madaula i 'Cobertura', de Bruno Oro i Clara Segura.