El festival Escenaris programa 154 funcions en 18 teatres del Gironès durant el primer semestre de 2021

El festival Escenaris encetarà a finals de gener una programació de 154 funcions repartides en 18 teatres de la comarca del Gironès durant el primer semestre de l'any. Es tracta d'una nova edició del certamen teatral que organitza el Consell Comarcal del Gironès i la Diputació de Girona que enguany comptarà amb més de cent companyies. El vicepresident de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, ha destacat que la programació escènica suposa "un punt de llum en un moment d'incertesa". Per la seva banda, el conseller de Cultura del Consell Comarcal del Gironès, Àdam Bertran, ha remarcat que la programació és "accessible per a col·lectius amb diversitats" funcionals.

Els teatres de la comarca del Gironès tornaran a aixecar el teló a partir d'aquest gener amb l'arribada del festival Escenaris, organitzat pel Consell Comarcal del Gironès i la Diputació de Girona. Enguany s'han programat 154 funcions repartides en 18 teatres diferents de la comarca.

L'objectiu és acostar les arts escèniques a tots els punts del Gironès amb la participació de més d'un centenar de companyies que portaran els seus espectacles al públic gironí entre el gener i el juny.

El vicepresident de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, ha afirmat que la programació d'Escenaris ha suposat "un punt de llum en un moment d'incertesa", ja que la programació arranca en un moment sanitari delicat.

Per altra banda, el conseller de Cultura del Consell Comarcal del Gironès, Àdam Bertran, ha fet referència a "l'aposta" per fer la programació "accessible per a col·lectius amb diversitats" funcionals.