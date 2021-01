«Ocaña» i l'estrena de «Classe» de Pau Carrió, al teatre de Salt

La premiada Ocaña, la reina de las ramblas o l'estrena de Classe, el nou espectacle de Pau Carrió, seran algunes de les cites destacades de la pròxima temporada al Teatre de Salt, que entre el 20 de febrer i el 5 de juny oferirà 22 propostes. Tot i la limitació de l'aforament a la meitat, l'equipament assenyala que es tracta d'«una de les programacions més ambicioses dels darrers anys, pel que fa a rellevància i quantitat d'espectacles», amb noms com Guillem Clua, Paco Mir, la companya La Calòrica o Daniela Feixas.

La temporada començarà amb Smiley, després de l'amor, la continuació de la comèdia Smiley de Clua, que es podrà veure per primer cop a comarques gironines.

Al març hi ha prevista l'obra De mares i filles, del membre del Tricicle Paco Mir; l'estrena de Classe, de Pau Carrió, una obra protagonitzada per Pol López, Carlota Olcina i Pau Roca que gira al voltant de com afrontem les dificultats i Ocaña, reina de las Ramblas, de Marc Rosich i Marc Sambola i reconeguda amb els premis de la Crítica al millor musical i millor actor de musical.

Ja a l'abril, Roberto G. Alonso i Jordi Cornudella presentaran Laberint Striptease, un espectacle de cabaret inspirat en Joan Brossa, mentre que La Calòrica hi durà el seu nou muntatge, dedicat a l'emergència climàtica i titulat De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda.

Sandra, una peça de Daniela Feixas guardonada amb el premi SGAE de Teatre Jardiel Poncela 2019, arribarà al maig, mes en què també recuperarà Cobertura de Bruno Oro i Clara Segura.

Els Brugarol, de Ramon Madaula, tancarà el 5 de juny una programació en què també es reprogramen espectacles afectats per les mesures contra la covid, com Pensem. (Pausa). A la merda!, de Manuel Dueso i Lletra i música, un recital a càrrec de Sergi Carbonell (Txarango) i l'actor Joanot Carbonell, de la temporada anterior. També Els gossos, de Nelson Valente, que s'havia d'haver vist perTemporada Alta.

Per al públic familiar hi ha Les aventures del lleó vergonyós d'El Pot Petit i Mon Petit souvenir, de La Bleda.