El pes de qui ja no hi és

L'escriptora M. Mercè Cuartiella s'interroga sobre l'absència en la seva nova novel·la, Un món sense l'Oriol Gante. Editada per Rosa dels Vents, l'obra explora la idea de ser present o no a la vida de les persones que ens envolten i de com en som de prescindibles en realitat.

El llibre arriba un any després la publicació del recull de contes La font i els dies i quan en fa tres de la darrera novel·la, Flor salvatge. «Quan la vaig acabar vaig tenir la sensació d'haver tancat un cicle, el d'un tipus de novel·la ambientada en un món molt de barri on les relacions personals no familiars tenen molta força i on la trama argumental té una cerca importància. Volia fer una cosa diferent», explica Cuartiella, resident des de fa dècades a l'Empordà.

La novel·la gira entorn de la mort d'un personatge, l'Oriol Gante, en un accident de trànsit i com aquesta desaparició abrupta repercuteix en la gent del seu voltant, perquè deixa filla, exdona i parella nova, pare i madrastra, oncle i amics.

«Vaig matar el protagonista a la primera escena perquè no m'interessava que el lector es preguntés com acabava el personatge sinó que volia que es fixés en com era la seva vida sabent que moria als 44 anys i en la quotidianitat més íntima de la gent del seu entorn».

En aquest sentit, explica l'escriptora, Un món sense l'Oriol Gante és una novel·la «molt de personatges» i tot i el tomb respecte altres llibres, s'ha mantingut fidel a la seva narrativa, centrada en «la gent normal, amb unes vides sense èpica». «Els personatges per mi sempre són importants, però ha sigut un repte centrar-me més en ells que en la trama», afirma l'autora de Germans, gairebé bessons i Gent que tu coneixes.

L'estructura de la novel·la, que no és lineal, presenta en ocasions els personatges l'any 2010, en el moment que l'Oriol Gante mor, i altres cops deu anys més tard, el 2020, un plantejament amb què l'autora ha pogut treballar «com el fet que nosaltres hi siguem o no influeix en la vida i en el món».

«He volgut fer una sèrie de variacions sobre l'absència i com repercuteix en la vida dels altres. Hi ha personatges que en menor o major intensitat el recordaran i altres que no es podran desfer mai d'aquest record», diu.

«Això em permet parlar de com creiem que som imprescindibles quan, en realitat, si nosaltres no hi fóssim no hagués passat res perquè les coses serien d'una altra manera o si deixem de ser-hi, la vida continua», explica l'autora sobre el llibre, que arriba avui a les llibreries amb una coberta que agafa un fragment de La terrra d'Ángeles Santos Torroella, un quadre «inquietant, perquè no genera sensació de felicitat».

A banda de personatges «molt potents», especialment en el cas de les dones, Un món sense l'Oriol Gante està marcat també per algunes de les constants en l'obra literària de M. Mercè Cuartiella, com el pas del temps o les relacions familiars.

Amb la vista posada en com evolucioni la situació sanitària, té a l'agenda la presentació del llibre al Cercle Sport de Figueres el 26 de febrer, a més d'una altra a Girona, encara sense data concreta.

Pel que fa als projectes de futur, ja està començant a pensar en una nova novel·la.