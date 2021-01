Santaeulària i Guardiola, a la tria final d'aspirants per dirigir el Bòlit

L'exdirector de l'Espai Zer01 d'Olot David Santaeulària o la professora de la Universitat de Girona (UdG) i investigadora cultural Ingrid Guardiola estan entre els cinc candidats a dirigir el Bòlit de Girona que han passat la tria del concurs de mèrits.

Dels dinou aspirants que es van presentar al procés de selecció per a triar la nova direcció del centre d'art contemporani, una comissió de valoració n'ha escollit cinc, valorant aspectes com la seva experiència professional, la formació, les titulacions o els coneixements de llengua catalana. A més de Santaulària i Guardiola, a la terna final també hi ha la crítica i comissària d'art Neus Miró; la directora del M|A|C Mataró Art Contemporani, Gisel Noè o Penélope Cañizares, periodista documental i cineasta.

Ara aquests cinc aspirants disposen d'un mes per a presentar un projecte de tres anys per al Bòlit a partir d'un supòsit de recursos i mitjans equivalent als que té el centre el 2020. La memòria-proposta que hauran de presentar ha d'incloure aspectes com la proposta de programació per un any i de les línies d'actuació i programació pels pròxims dos. També plans de gestió i comunicació, un programa educatiu i un de recerca, el treball a les xarxes i també un pressupost i un pla financer.

La convocatòria per substituir l'actual directora del Bòlit, Carme Sais, i contractar aquest càrrec d'alta direcció pels propers quatre anys, amb possibilitat de prorrogar-lo dos anys més es va obrir durant la tardor.

Un cop s'hagi nomenat la nova direcció del centre Sais s'incorporarà a l'Àrea de Cultura de l'Àrea de Drets a les Persones de l'Ajuntament de Girona com a Cap de servei d'Arts Visuals, Patrimoni Cultural i Museus, recuperant la plaça de Cap de servei obtinguda el 2012 a través d'un concurs de mèrits.