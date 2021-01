Gerard Quintana guanya el Premi Ramon Llull amb la novel·la «L'home que va viure dues vegades»

El cantant Gerard Quintana ha guanyat el XLI Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb la novel·la 'L'home que va viure dues vegades'. Quintana, que ja s'havia estrenat en la literatura publicant 'Entre el cel i la terra' amb l'editorial Columna, ha assegurat que l'obra tracta sobre "les segones oportunitats, l'amor incondicional més enllà de la vida, dels somnis i aquells imprevistos que sacsegen". Aquesta és la història de Salvador Martí, qui "haurà d'enfrontar-se al destí per l'herència enverinada del seu pare i és que pertany a una família en la qual els homes moren dues vegades", ha explicat l'autor. La novel·la guanyadora del Ramon Llull, que té una dotació de 60.000 euros, es publicarà el 3 de març amb Columna.

La novel·la comença a Eivissa el 1999. La Maria i els seus fills, l'Àngel i l'Alba, de cinc i set anys, arriben a la platja després de saber que el vol del seu pare, el Salvador Martí, ha estat cancel·lat i que torna amb un altre avió a la nit. El que passarà en aquella cala, ha explicat l'autor, ho canviarà tot. Quintana ha explicat que aquesta és la història de Salvador Martí, qui haurà de lluitar contra el destí quan rep l'herència "enverinada" del seu pare.

Quintana ha apuntat que el viatge que viurà el protagonista és "un cant a la vida, que desdibuixa les fronteres entre la realitat i a la imaginació, entre les obsessions i els somnis, entre el bé i el mal, entre Déu i el diable". Salvador Martí, ha afegit, veurà "com s'esborren els límits entre la vida i la mort, com dues cares de la mateixa moneda".

'L'home que va viure dues vegades', ha dit l'autor, és "una novel·la vital amb moltes capes però que parla de les segones oportunitats, de l'amor incondicional més enllà de la vida i dels somnis i aquells imprevists que sacsegen la vida".



Pere Ponsatí i la llibreria Geli

Quintana ha apuntat que li agradaria que el llibre el signés Pere Ponsatí, que és el pseudònim amb el qual ha presentat el llibre. "Pere Ponsatí és l'alter ego del protagonista, el Salvador Martí, és el nom amb el qual ell signa els seus llibres", ha apuntat. "M'agrada la idea que l'alter ego del protagonista fos qui escrivís la seva història". El personatge escull el nom de Pere per Pier Paolo Passolini en homenatge al poeta i Ponsatí, sorgeix d'unir el cognom de la seva dona Ponsa i del seu, Martí.

Quintana també volia homenatjar el seu tiet Pere Rodeja Ponsatí, que va ser propietari de la llibreria Geli de Girona i a qui li deu "l'amor als llibres" i ha recordat que li feia guies de lectura quan era petit.

El llibre parla molt de la dualitat, ha destacat Quintana, quan se li ha preguntat pel fet que li arribi el premi en aquest moment de dificultats. "És un moment de felicitat i d'emoció, però també d'empatia amb la realitat, amb els companys que molts d'ells porten 11 mesos sense treballar i alguns amb una situació desesperada, endeutats i reendeutats sense veure horitzó".

Quintana també s'ha referit a la situació de les llibreries que han de tancar el cap de setmana i algunes, les més grans, durant tota la setmana. "Ho veiem amb una mena de perplexitat sobretot quan havíem normalitzat després de la declaració de la cultura com a bé essencial", ha apuntat. Ha recordat que des del Departament de Cultura els hi van dir primer que ho arreglarien, però després els hi van dir que no podien.



Pablo Hasel

El nou guanyador del Premi Llull també s'ha referit a la notícia que l'Audiència Nacional (AN) va donar deu dies al raper lleidatà Pablo Hasel perquè entri voluntàriament a presó. Segons Quintana, "això amenaça la llibertat d'expressió de tots".

La novel·la guanyadora del Ramon Llull, que té una dotació de 60.000 euros, es publicarà el 3 de març amb Columna. L'obra té compromesa l'edició en castellà (Planeta) i en portuguès (Planeta Portugal). 'Tota una vida per recordar' de Núria Pradas va ser la guanyadora de la darrera edició. El jurat d'enguany l'han format Carles Casajuana, Pere Gimferrer, Gemma Lienas, Isona Passola, Núria Pradas, Carme Riera i Emili Rosales.