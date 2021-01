«Els hereus de la terra» també es roda a Monells

El rodatge d'Els hereus de la terra, la sèrie de Netflix que continuarà La catedral del mar, ha estat rodant aquests dies a Monells. La plaça porxada ha estat un dels escenaris de la gravació de l'adaptació de la novel·la d'Ildefonso Falcones, sumant-se així a altres localitzacions gironines com el castell d'Hostalric o el Barri Vell de Girona, on han estat rodant durant aquest gener o Vilabertran, on està previst que treballin al febrer.

Des de l'Ajuntament de Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura valoren molt positivament l'enregistrament en matèria de promoció turística, alhora que agraeixen la cooperació de veïns, veïnes i negocis per haver facilitat el projecte.