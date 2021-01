El prestigiós director francès Marc Minkowski, actualment director general de l'Òpera Nacional de Bordeus, encetarà a Girona una gira de tres concerts per Catalunya al capdavant de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu. Serà divendres vinent, 5 de febrer, a la Sala Simfònica de l'Auditori de Girona, i comptarà amb un programa integrat per l'última gran simfonia de Mozart, l'anomenada Júpiter i la cèlebre Patètica de Txaikovski.

Minkowski, conegut per ser el fundador de l'orquestra Les Musiciens du Louvre i per dirigir a les sales d'òpera i concerts més importants del món com ara l'Òpera Nacional de París o el Teatro alla Scala, conduirà per primera vegada l'orquestra més antiga de l'Estat, la del Liceu, en el concert de Girona i en dos recitals més al Teatre Fortuny de Reus i a l'Auditori Enric Granados.

Descentralitzar la clàssica

Les tres actuacions formen part del projecte Liceu al Territori impulsat pel Departament de Cultura, conjuntament amb la gira de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, amb la voluntat d'apropar la música clàssica arreu del país.

Pel que fa al repertori escollit, començarà amb Mozart. En un període de temps molt curt de l'estiu del 1788, el compositor austríac va escriure les que serien les seves tres darreres simfonies (núm. 39, KV 543; núm. 40, KV 550, i núm. 41, KV 551). Turmentat i abatut pel poc èxit de l'estrena vienesa del seu Don Giovanni i atabalat pels deutes, havia buscat refugi en un modest habitatge a la perifèria de Viena, un espai d'aïllament en què va escriure la Júpiter, un sobrenom posat per l'empresari J. P. Salomon.

Cent anys més tard, el 1893, a Sant Petersburg, Txaikovski escrivia sobre la seva darrera partitura, coneguda com la Patètica: «L'estimo com no he estimat cap altra de les meves composicions. No exagero, tota la meva ànima és en aquesta simfonia». Nou dies després, el compositor moria fruit del suïcidi resultat d'una depressió per la seva orientació sexual.

Les entrades es poden adquirir al web de l'Auditori.