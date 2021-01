Més presència femenina entre les candidatures als Gaudí

La vampira de Barcelona (amb 14 nominacions), Las niñas (13) i Sentimental (8) són les pel·lícules que parteixen com a favorites en la XIII edició dels premis de l'Acadèmia del Cinema Català, que donarà a conèixer els guanyadors en una gala el 21 de març. Els premis Gaudí recullen per primera vegada en els seus tretze anys d'història unes nominacions amb més dones que homes aspirants a premi en les categories nominatives, ja que hi ha 42 dones i 35 homes.

Categories habitualment masculinitzades com el so o els efectes visuals registren un augment de dones nominades, i apartats com els de Direcció, amb dues dones de quatre professionals nominats (Pilar Romero, Iciar Bollain, Lluís Danès i Cesc Gay), o Guió, amb quatre nominades i un únic home finalista (Palomero, Bollain i la debutant Núria Giménez Lorang, a més de Gay), reforcen aquesta major presència de dones entre les candidatures.

En la categoria de millor pel·lícula competiran La vampira de Barcelona, primer llarg de ficció de Lluís Danès; L'ofrena, de Ventura Durall; La dona il·legal, de Ramon Térmens; i Les dues nits d'ahir, de Pau Cruanyes i Gerard Vidal. Estan nominades a millor pel·lícula en llengua no catalana Las niñas, de la debutant Pilar Palomero; Sentimental, de Cesc Gay; La boda de Rosa, d'Iciar Bollain; i Adú, de Salvador Calvo.