El Fitag ja treballa en la 21a edició, que potenciarà els contactes arreu de l'Estat

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el Fitag, ja ha obert les inscripcions per a les companyies no professionals que vulguin participar en la 21a edició, que tindrà lloc del 24 al 28 d'agost a Girona i diversos punts de les comarques gironines. Les inscripcions es poden fer dins el 2 d'abril al web del festival.

Aquest any, la voluntat és potenciar l'intercanvi i la promoció de grups catalans al conjunt de l'Estat, segons ha informat l'organització, que ja ha anunciat que a causa de la situació generada per la pandèmia anirà adaptant la programació a les circumstàncies de cada moment per poder garantir la seguretat de tots els participants i, alhora, mantenir el festival.

L'espectacle inaugural de l'edició d'enguany serà una obra de teatre clàssic, fruit de la col·laboració entre la Junta d'Extremadura, la Diputació de Badajoz, la Diputació de Càceres, l'associació Escenamateur, el Fitag i la Diputació de Girona. Hi participaran actors catalans i extremenys, i la direcció serà a càrrec de Jesús Manchón, que ja va fer el càsting dels actors catalans en l'edició passada del festival. L'espectacle s'entrenarà als teatres romans de Medellín i de Regina, a Badajoz, a finals de juliol i a Girona el 24 d'agost.