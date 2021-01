Més del 70% dels cinemes d'Espanya estaran tancats aquest cap de setmana

Alguns cinemes han tancat definitivament. Altres ho fan de forma temporal. En la majoria dels que segueixen oberts, no hi ha sessions els dilluns i dimarts, els dies en teoria de menor afluència. Perquè aquest és el tema, l'afluència, i amb els aforaments reduïts a l'50%. Sense estrenes importants, o només de pel·lícules minoritàries, la gent va menys al cinema. Les xifres han caigut en picat. Però totes les empreses, siguin grans cadenes o cinemes petits, tenen com a meta resistir i esperar un gir en els esdeveniments causats per la pandèmia.

Borja de Benito, responsable de comunicació de la Federació de Cinemes d'Espanya, aporta dades generals de les sales al país: el cap de setmana passat estaven obertes el 44,5%, i per aquest cap de setmana es preveu que ho estaran entre el 25 i el 30%. «Ens enfrontem a disset tipus de normes diferents segons cada comunitat. Els tocs de queda són diferents, els aforaments es mesuren per metres o per percentatges, d'una setmana a una altra canvien la normativa», diu.

«Els nivells de restriccions són tan importants que fan difícil el sosteniment econòmic de l'activitat. La caiguda d'aquest gener és més gran que la de tot el 2020», diu Camilo Tarrazón, president de Gremi de Cinemes de Catalunya.

Les xifres que dóna són terribles. Al gener de l'any passat es van registrar 1.350.000 espectadors a tots els cinemes de Catalunya. Al gener de 2021 no s'arribarà als 350.000, un milió menys. Una altra comparativa demolidora: 1.795.000 va ser el nombre d'espectadors catalans el desembre de 2019, per 344.994 al desembre del 2020. L'any passat, l'assistència d'espectadors a Catalunya va caure un 73'6%. Per tot això, Tarrazón assegura que la decisió d'aquests tancaments temporals s'havia de prendre ja, encara que remarca que hi ha una altra notícia important, la de les sales que segueixen obertes.

A Girona continuen oberts el cinema Truffaut, el de Palafrugell i l'Ocine de la capital, en aquest cas, no tota la setmana.

Per contra, la cadena ha tancat temporalment les sales de Blanes i Platja d'Aro, com també ho han fet els cinemes de Figueres, Olot, Roses o Salt.