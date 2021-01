El nou disc de Neddermann beu de les «emocions fortes»

Judit Neddermann (Vilassar de Mar, 1991) publicarà el 19 de febrer el seu quart disc, Aire, travessat per les «emocions fortes» en els seus onze temes, segons explica l'artista. Detalla que «és un disc molt femení», simbolitzat en el single d'avançament Luna, però també molt «íntim i tranquil». Per a ella, és un àlbum ideal per escoltar «en un moment de pau», que associa molt a les dones de la seva família. «Parlem de quan ens dediquem una estona a nosaltres mateixes», explica.

Ara bé, al nou treball també hi ha pinzellades de la sororitat i la unió entre dones. «Crec que de vegades al sistema no li interessa que estiguem unides, però ja és imparable», considera. L'artista reivindica que les altres dones són companyes, no persones rivals amb les quals s'ha de competir.

Neddermann defensa que el disc també passa «per altres llocs» com per exemple la tristesa de trencar una relació, l'enamorament, el viure i la connexió. «Crec que és un disc d'emocions fortes perquè visc molt intensament i acabo fent aquesta expressió profunda del que sento», afegeix.

Pel que fa al títol, detalla que li agrada Aire perquè és un mot que sona igual en castellà i català. En aquest sentit també destaca la importància del fitxatge del músic madrileny Alejandro Sanz per a la seva oficina de management i el fet que estigui present com a músic en el seu àlbum «tot aquest moviment em dona cert aire» expressa. A més a més, Neddermann cita que l'aire forma part dels moments de «calma, d'inspirar, expirar i concentrar-se» per tal de trobar la pròpia pau.

Més cançons en castellà

Neddermann no li vol donar importància al fet que aquest àlbum tingui més cançons en castellà que d'altres. La proposta va venir d'Alejandro Sanz, que la va animar a compondre en aquesta llengua, i li va sortir la cançó Borro mi nombre sencera. Això la va dur a fer molts altres temes i amb molta fluïdesa.

Defensa la composició indistintament en català, castellà i portuguès. Aquest exercici aporta «fluïdesa entre llengües», la qual cosa considera que és un senyal de riquesa cultural i de llibertat que té a l'hora de crear: «Sento que és un dret que tinc com a artista». Diu que potser el castellà li pot aportar més públic, que s'haurà «de veure», perquè també el català li ha portat fans d'Amèrica Llatina, tot i no entendre les cançons.