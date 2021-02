Laia Costa, l'actriu catalana amb més repercussió internacional

Laia Costa és una de les protagonistes de Devils, la sèrie que estrena aquest dimecres Movistar+. Al costat de Patrick Dempsey i Alessandro Borghi, la trama passa al Londres de 2011 i ens mostra l'obscur món de les finances. Amb la seva interpretació de Sofia Flores, una hacker argentina que vol desvelar els secrets del sector, Costa es confirma com una de les actrius espanyoles amb més repercussió internacional. Aquestes són deu coses que hauries de saber sobre la seva vida i carrera:

Formació

Laia Costa Bertran va néixer a Barcelona el 1985. Es va graduar en Relacions Públiques a la Ramon Llull i es va doctorar en Publicitat. Va exercir aquesta professió i es va convertir en executiva de comptes en una agència.

Primers passos

Es va matricular a l'escola Nancy Tuñón de Barcelona i va començar a aparèixer en sèries com Bandolera. A partir d'aquest moment, va decidir centrar-se en la seva carrera com a actriu. Va participar en la segona temporada de Polseres vermelles (TV3) i va ser Caputxeta Vermella a Cuéntame un cuento (Antena 3, 2014).

«Victòria»

La seva consagració va arribar el 2015 dins el cinema alemany gràcies a Victòria, de Sebastian Schipper, una pel·lícula rodada en pla seqüència que li va proporcionar fama internacional. Va guanyar el premi Lola (els Goya alemanys) a la millor actriu i va ser reconeguda com una de les joves promeses de l'any pel diari The New York Times.

Sense fronteres

La seva habilitat per als idiomes aviat li va obrir les portes del mercat internacional. Ha anat compaginant projectes de diferents nacionalitats. Va ser María d'Àustria en la sèrie Carlos, rey emperador i una de les integrants de Cites. A Argentina va rodar Nieve negra i als Estats Units, Newness.

Bàsquet

Va començar a practicar el bàsquet amb 6 anys i va ser base fins als 23. Li deien Huracà. De l'esport ha après el necessari que és entrenar, la cultura de l'esforç i, sobretot, la companyonia.

Base a Miami

Es va establir al costat del seu marit, David López -es van conèixer a la universitat i porten 14 anys junts-, a Miami perquè a ell li van oferir una feina. Des de llavors s'ha convertit en la seva base d'operacions, però sempre té la maleta feta per desplaçar-se.

Anuncis de cerversa

El 2016 va rodar l'espot Les petites coses d'Estrella Damm al costat de Jean Reno. L'any següent va repetir compartint protagonisme amb Miki Esparbé.

Isabel Coixet i el «Foodie»

Va ser protagonista de la sèrie d'HBO, Foodie Love, creada per Isabel Coixet. Al costat de la directora va viure tot un gresol d'experiències. Recorda especialment el seu pas pel Japó i reconeix que és molt golafre i que, si alguna cosa li agrada, no pot parar.

Discreta i madura

Té Instagram -gairebé 72.000 seguidors- i Twitter, però ha declarat ser conscient dels perills que pot comportar la tecnologia, fins i tot a nivell de salut mental per l'obsessió que generen les xarxes socials.