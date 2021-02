De visita als museus: redescobrir la ciutat en temps de pandèmia

Un any després que es registressin els primers casos de covid a Catalunya, els escarafalls de la pandèmia han transformat la vida dels gironins. El confinament municipal ha empès els veïns de Girona a donar voltes una vegada i una altra per uns carrers que coneixen perfectament. Una opció que esdevé monònota cap de setmana rere cap de setmana, però que, alhora, brinda noves oportunitats per redescobrir noves facetes de la ciutat. Espais que, tot i estar molt a prop, romanen desconeguts, com els museus municipals. Aquests centres, normalment tan oblidats, han notat un augment de les visites el cap de setmana, després que l'Ajuntament oferís l'entrada gratuïta mentre duri el confinament municipal.

«M'agradaria poder anar a altres llocs, però en comptes de mirar el que no tens, cal mirar el que tens», comentava ahir amb un somriure als llavis la Catherine Meyer mentre visitava el Museu d'Història dels Jueus. Ciutadana francesa, fa uns mesos que viu a Girona i està encantada de poder passar el confinament en una ciutat que considera «fascinant per la seva oferta cultural». Meyer feia la visita acompanyada de la Tiffanie Wattele, una estudiant francesa en pràctiques que coincidia amb la seva opinió. «Aquest museu és molt interessant perquè m'agrada saber història dels jueus d'abans de la Primera Guerra Mundial, i més si és gratis!», comentava.

Al pati, admirant l'estrella de David, hi havia en Joel Feliu i l'Anna i la Sara Llamas, tres joves gironins que recorden haver visitat el museu de petits i que van decidir tornar-hi aprofitant la situació. «El confinament és un ´rotllo'», explicava la Sara Llamas, «però si com a mínim tens coses a fer a la teva ciutat, aprofites», afegia. Tal com explicava l'Anna Llamas, van aprofitar el matí per visitar altres museus, com el d'Història de Girona.

Precisament allà s'hi trobava la Mercè Royo, que havia anat expressament a visitar l'exposició de l'obra d'Enric Ansesa, que es troba repartida per diferents punts culturals de la ciutat. Royo, que és habitual dels museus, notava que hi havia més gent del que és habitual. «És molt positiu», opinava, «com més gent visiti els museus, més informació tenim!». Per a ella, el confinament «costa molt», però agraeix estar a Girona. «Si estiguéssim en un poble petit, la veritat és que em costaria molt més», reconeixia.

Satisfacció als museus

Els museus confirmen l'increment de les visites gràcies a la gratuïtat. Tant al Museu d'Història dels Jueus com al Museu d'Història de Girona reben cada diumenge entre 70 i 90 persones. «Per nosaltres, això és molt», explica la directora dels centres, Sílvia Planas.

Al Museu del Cinema cada diumenge hi arriben entre 100 i 150 visitants, i a vegades s'han d'esperar una estona a fora per complir amb les restriccions d'aforament. Tot i això, «la gent surt molt contenta», explica el coordinador del Museu, Pau Casacuberta. «El fet que et restringeixin la libertat té aquesta contrapartida, que et permet que en un espai més restringit puguis apreciar el que hi havia i que potser abans no havies tingut oportunitat de veure». Planas fa una valoració «més que favorable» de l'augment de visites i creu que ha servit per «donar visibilitat als museus». Agraeix també «la resposta de la gent». «Els museus, sense públic, no serveixen de res», conclou.

A més del Museu d'Història dels Jueus, d'Història de Girona i del Cinema, també ofereixen entrada gratuïta els diumenges el Museu d'Art i el d'Arqueologia.