Temporada Alta exporta el model de programació presencial i virtual a l'Amèrica Llatina

La IX edició del Temporada Alta Iberoamèrica arrenca aquest dimecres 3 de febrer amb una programació que es divideix en propostes virtuals i presencials, tal com ja va fer el festival aquesta tardor a les comarques gironines. En aquest cas, hi participaran quatre companyies catalanes, tot i que els equips artístics no hi viatjaran físicament per primera vegada. A més, la companyia Cabosanroque han adaptat l''Audioguia per a supermercats en temps de pandèmia' al castellà per exportar-la a l'Amèrica Llatina i oferir al públic aquesta experiència immersiva en un supermercat. La IX edició del festival tindrà 18 propostes repartides per Buenos Aires, Lima i Montevideo entre el 3 i el 28 de febrer.

Malgrat la pandèmia, el festival Temporada Alta Iberoamèrica manté la seva programació a partir d'aquest dimecres 3 de febrer. Com ja va passar aquesta tardor a Girona, la direcció del festival ha optat per dividir la programació entre espectacles presencials i d'altres virtuals.

Dos de les produccions que es faran per Zoom són 'Informe para una academia', un monòleg interpretat per Ivan Benet, i 'Psicosis de las 4:48', de la mà d'Anna Alarcón. Les dues propostes han tingut una bona acceptació de públic i crítica en format presencial, però ara s'adapten al món virtual per a la IX edició.

Per altra banda, la companyia Cabosanroque exportarà la seva 'Audioguia per a supermercats en temps de pandèmia' que a la tardor va estrenar a Catalunya. En aquest cas, l'espectador seguia les instruccions que li indicava un àudio i vivia una experiència immersiva al supermercat. La companyia ha adaptat la narrativa als productes que hi ha en els supermercats de Montevideo, Lima i Buenos Aires.

Per altra banda, el Conde de Torrefiel també presenta 'Se respira en un jardín como en un bosque', una altra de les novetats virtuals que s'han estrenat al Temporada Alta aquesta tardor. En aquest cas, la companyia ha treballat amb equips tècnics en cada una de les seus del festival perquè la proposta pensada per a dos espectadors pugui fer-se a les ciutats.

El Torneo de Dramatúrgia Transatlántico també es mantindrà malgrat la pandèmia a la sala Timbre4 de Buenos Aires. En aquesta edició hi participarà Lara Díez, la finalista de la desena edició del torneig català, i Mar Pla, la guanyadora del torneig a les balears. En aquesta edició, les dues participants hauran d'assajar i dirigir els actors argentins via Zoom.

Pel que fa a la programació presencial, hi haurà divuit espectacles programats i més de 50 representacions al llarg de tot el mes en les tres seus del festival. L'objectiu, com sempre, és fomentar les relacions entre l'Amèrica Llatina i la península ibèrica. Amb això, el festival projecta companyies catalanes a l'altra banda de l'oceà i a la tardor algunes companyies llatines poden presentar les seves produccions en escenaris gironins.