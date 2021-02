El festival Temporada Alta ultramarí també serà híbrid

El novè Temporada Alta a Iberoamèrica presentarà aquest mes de febrer divuit propostes a Buenos Aires, Lima i Montevideo i, com ja va passar amb la darrera edició del festival gironí, combinarà la programació presencial i en línia.

En aquesta edició híbrida, que arrenca avui i s'allargarà fins el dia 28, quatre companyies catalanes presenten per primera vegada els seus espectacles a ultramar sense viatjar-hi físicament.

Per una banda, el festival gironí repesca dos dels monòlegs emesos en directe a través de Zoom que més bona rebuda van tenir aquesta tardor: Informe para una academia, interpretat per Ivan Benet, i Psicosis de las 4:48, d'Anna Alarcón. Els dos intèrprets treballaran des d'aquí per al públic americà, que veurà el muntatge des de casa seva.

Per l'altra, també exporta una adaptació de dos formats vistos a Girona que es poden fer físicament tot i la crisi sanitària: Audioguia per a supermercats en temps de pandèmia de CaboSanRoque, dissenyat per a ser gaudit dins de qualsevol supermercat, i Se respira en un jardín como en un bosque, en què El Conde de Torrefiel proposa una trobada entre un actor i un sol espectador.

També el Torneig de Dramatúrgia Transatlàntic, que enfronta autors argentins, catalans i balears s'adapta a la situació. Hi participen la semifinalista del torneig català, Lara Díez, amb el text Khwam Sukh Rodríguez i la guanyadora del Torneig de Dramatúrgia de les Balears amb el text Mami-Fera,Mar Pla, que han tingut el repte de traduir els textos al castellà i dirigir i assajar per videoconferència amb actors argentins que els representaran, de forma presencial, a la sala Timbre4 de Buenos Aires.

Conjuntament amb la programació catalana, aquest any Temporada Alta a Iberoamèrica programa divuit espectacles diferents, d'onze nacionalitats europees i llatinoamericanes, i oferirà més de cinquanta representacions a les tres capitals hispanoamericanes.

Teatre, dansa contemporània i experimental, creació contemporània, circ i noves dramatúrgies procedents principalment de Catalunya, Espanya, Xile, Colòmbia, França, Alemanya, Itàlia, a més de les tres nacionalitats amfitriones, són els ingredients principals d'una nova edició de la cita que busca establir ponts entre les dues dues bandes de l'oceà.