L'antiga seu de La Caixa a Girona opta al premi Mies van der Rohe

La transformació en habitatges de l'antiga seu de La Caixa al carrer Santa Clara de Girona és un dels projectes nominats pel Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe 2022. L'organització ha anunciat la primera llista de 449 obres de 41 països que opten al guardó, i entre elles hi ha l'edifici Santa Clara de Girona.

Sota la batuta dels barcelonins Lagula Arquitectes, el número 11 del carrer Santa Clara va canviar les oficines dels anys 70 de entitat bancària per un edifici d'habitatges modern i lluminós articulat entorn d'un pati de llums. Segons el gabinet d'arquitectura, responsable de diverses obres al PGA Catalunya Resort de Caldes de Malavella, aquest pati amb corbes obert al cel funciona com a «cor de l'edifici», donant «llum, ventilació i caràcter a les llars i al públic».

Les obres que aspiren al premi, ubicades en 279 ciutats diferents, han estat nominades per experts independents europeus, les associacions nacionals d'arquitectura i el Comitè Assessor del Premi.

Hi ha dotze obres més obres construïdes a Catalunya, la majoria a Barcelona, com la Fabra & Coats o el centre esportiu i l'ordenació interior d'una illa al turó de la Peira. També estan nominats l'hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat o el parc de bombers de Moià. Així mateix, hi ha dos projectes que estudis d'arquitectura catalans han construït a l'estranger que estan nominats, un a Alemanya i un a Hongria.

Totes aquestes obres -que van ser acabades entre l'octubre del 2018 i el del 2020- s'uniran al setembre a un nou grup de projectes enllestits entre novembre de 2020 i abril de 2021. A causa de la Covid-19, el premi ha adaptat el calendari d'aquesta edició per incloure totes les obres i garantir «la seguretat, el rigor i l'excel·lència» en l'avaluació de cada projecte.

L'organització destaca l'adaptació de l'arquitectura a les circumstàncies, recordant que algunes de les obres que s'han acabat durant la pandèmia són el resultat d'encàrrecs efectuats enmig la crisi financera o poc després.