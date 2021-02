Marc Timón posa música al Pirineu màgic de «Canto jo i la muntanya balla»

El compositor Marc Timón (Castelló d'Empúries, 1980) estrenarà aquest dissabte al Palau de la Música Les trompetes de la mort, una peça simfònicocoral basada en la novel·la Canto jo i la muntanya balla d'Irene Solà. L'obra del compositor convidat de la temporada 2020-21 del Palau és un encàrrec del mateix auditori, que l'ha escollit «perquè escriu molt bé música per a cors i per la seva pluralitat de perspectives, capaç de compondre música per a pel·lícules, per a la televisió, per a la cobla o per al pop», segons va explicar ahir el director general del Palau de la Música, Joan Oller.I també per aquesta mateixa pluralitat de perspectives, va afegir Oller, es va optar pel llibre d'Irene Solà.

L'obra, que s'inspira precisament en el capítol Les trompetes de la mort de la novel·la d'èxit, ha estat composta pel Cor de Noies de l'Orfeó Català, que estarà acompanyat per la Simfònica del Vallès (OSV) sota la batuta de Víctor Pablo Pérez.

«Volia crear una obra nova, basada en l'essència del text, però sense que fos una banda sonora de la novel·la», va explicar Timón, que ha establert «una dialèctica constant entre col·lectivitat i individualitat utilitzant diversos tipus d'orquestració i d'estètica segons el moment: des de tècniques de la música contemporània fins a passatges més cinematogràfics».

Segons l'autor de la música, «el dolor i la mort són dos temes importants en aquest capítol» que l'han ajudat a inspirar-se i a trobar colors orquestrals diferents.

El castelloní està emocionat per estrenar al Palau, «sobretot en aquestes circumstàncies», tot i que reconeix que la peça té «molta foscor, més del que acostuma a ser la meva música», si bé, comenta, «cap al final, a través del cor, s'obre com una finestra de llum».

Confessa que de la novel·la d'Irene Solà li va agradar la seva «poètica» i «la seva connexió forta amb la naturalesa i els animals», cosa amb què s'identifica plenament.

Timón va començar a escriure l'obra a Los Angeles, on viu habitualment quan no hi ha pandèmia, i tot i que li quedava lluny la naturalesa que va inspirar la novel·lista, «és un ambient que conec molt bé, encara que no hi hagi anat els últims mesos».

Amb la voluntat de fer arribar la música en viu al major nombre de persones possible, el Palau de la Música emetrà el concert en directe i en viu de manera gratuïta a través de la web www.palaudigital.cat i els seus canals de Facebook i Youtube.

Després de l'estrena de la peça de Marc Timón, en la mateixa sessió del cicle Simfònics al Palau s'interpretarà el Somni d'una nit d'estiu de Felix Mendelssohn, en una nova producció semiescenificada amb direcció teatral de Dani Coma.