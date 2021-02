Maria João Pires actuarà dimarts a l'Auditori de Girona

La pianista Maria João Pires, acompanyada de l'Orquestra Da Camera, actuarà el pròxim 16 de febrer a l'Auditori de Girona. Pires hi interpretarà una de les obres més fascinants del repertori per a piano, el Concert núm. 9 Jeunehomme de Mozart. El concert substituirà l'actuació prevista de Martha Argerich i l'Orquestra de Lucerna, ja que han cancel·lat la gira que tenien prevista per diferents ciutats de l'Estat a causa de la situació sanitària provocada per la covid-19. Era una de les cites més esperades de la programació d'Ibercamera a Girona, ja que inicialment estava prevista per la temporada passada i es va haver d'ajornar pel confinament.

Des de l'organització ja s'ha contactat amb totes les persones que tenien entrada per al concert d'Argerich i l'Orquestra de Lucerna per tal d'informar-los del canvi en la programació.