La poesia russa pren La Planeta

La companyia La Filla del Capità, integrada per intèrprets gironines i mallorquins, presenta aquest cap de setmana a la sala La Planeta de Girona l'espectacle Què més vivia en aquell lloc, tret de nosaltres? Es tracta d'una proposta multidisciplinar que combina poesia, dramatúrgia i música per abordar la vida i l'obra de les poetes russes Anna Akhmàtova i Marina Tsvetàieva, així com també les seves traductores Maria Mercè Marçal i Monika Zgustová.

Dirigides per Núria Corominas, les actrius Maria Jover i Mariantònia Salas revisiten l'obra de dues de les grans autores de la literatura russa del segle XX acompanyades per la música de Sebastià Gris.

L'espectacle es va estrenar durant la darrera edició de la XXVIII Proposta de Poesia / XL Premi Just Casero i el festival Temporada Alta després d'una preestrena a l'estiu al Teatre de Manacor. A Girona es podrà veure en dues funcions, demà (20.00) i diumenge (18.00).