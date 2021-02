L'1 d'octubre, «Las leyes de la frontera»

Ja hi ha data d'estrena per a Las leyes de la frontera, l'adaptació al cinema de la novel·la homònima de Javier Cercas ambientada a la Girona dels 70. Si no hi ha imprevistos, el film, rodat en part a Girona i l'Estartit, arribarà als cinemes el pròxim 1 d'octubre distribuïda per Warner Bross.

Las leyes de la frontera és la història de Nacho Cañas, un estudiant introvertit i inadaptat de disset anys que l'estiu del 78 coneix en Zarco i la Tere, dos joves delinqüents del barri xino de Girona.

De la mà del director Daniel Monzón i del productor gironí Edmon Roch, la Girona quinqui evocada per Cercas es trasllada a la gran pantalla amb Marcos Ruiz, Begoña Vargas i Chechu Salgado com a protagonistes.