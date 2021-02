Les llibreries es reivindiquen com a «essencials» amb la publicació d'un llibre comestible de Màrius Serra

El sector del llibre reivindica les llibreries com a "bé essencial" amb la publicació del llibre comestible: 'Bibliofàgia. Conte essencial'. L'obra, amb text de Màrius Serra i publicada per l'editorial Comanegra, és una protesta contra el que consideren que és una "situació de menysteniment i de desgavell" i s'ha presentat aquest dissabte a la tarda a la fàbrica Lehmann. L'acte ha comptat amb presidents dels gremis que formen la Cambra del Llibre i amb una gran representació de llibreters. El sector ha celebrat la reobertura de les llibreries, s'ha queixat de què hagin estat tancades quatre setmanes, ha exigit al Govern que la situació no es repeteixi i li ha reclamat que "se segueixin considerant un pilar cultural".

A la presentació de 'Bibliofàgia' hi han assistit entre altres, el President de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, Martí Romaní del Gremi de Distribuïdors i Joan Nogué del Gremi d'Indústries gràfiques, Joan Sala d'Editors.cat. A més, ha comptat amb nombrosos editors, llibreters i persones vinculades al món del llibre.

De 'Bibliofàgia. Conte essencial' només se n'han imprès 100 exemplars, està fet amb paper i tinta comestible, és dolç i sense gluten. El llibre costa 20 euros i només s'ha pogut recollir aquest dissabte a la tarda al pati de la Fàbrica Lehmann. Segons l'editorial Comanegra, aquest conte de Màrius Serra "és un elogi a la comunitat llibresca, des dels lectors voraços als llibreters militants", passant pels editors que es veuen obligats a fer coses tan estrafolàries com la publicació d'aquest llibre perquè no els "prenguin més el pèl".

El llibre acaba concloent que tots som lectors bibliòfags "perquè tots ens alimentem de paraules". "Fins i tot aquells governants que diuen que la cultura és essencial i després s'han d'empassar les seves paraules amb patates, oli, sal i vinagre", etziba Serra al final del conte.