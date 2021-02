Les escoles de dansa ballen contra el tancament

Les escoles de dansa gironines van sortir al carrer ahir per reclamar l'obertura dels seus centres, tancats des del gener i de moment, sense data d'obertura. Unes 150 persones vestides de negre van omplir la plaça 1 d'octubre de Girona per demanar solucions per al sector, que afronta el tercer tancament en nou mesos i assegura que «no pot més».

A les 11 del matí, els assistents van començar a situar-se separats, ocupant tota l'esplanada i les grades de la plaça. Tot seguit, es va prosseguir a la lectura del manifest, on a més de denunciar la mort dels centres privats de dansa, la inviabilitat de mantenir classes virtuals i la importància de la dansa per la salut física i mental, van demanar la dimissió del conseller d'Educació, per «negar que les escoles privades de dansa formin part de l'educació d'infants i joves».

També va reclamar ajudes «dignes i directes» per al sector i la reobertura de tots els centres de dansa, autoritzats o no pel Departament d'Educació.

Després del manifest, van protestar de la millor manera que saben: ballant. Amb el rèquiem de música de fons, els ballarins van interpretar la protesta al ritme d'urbana, dansa clàssica i dansa espanyola. Per tancar l'acte, van deixar flors i consignes en una tomba que simbolitzava la mort del sector de la dansa.

La mobilització es va dur a terme simultàniament a les quatre capitals catalanes.