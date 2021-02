L'ambiciós projecte de Pere el Gran

L'escriptor i periodista Miquel Fañanàs (Girona, 1948) torna a la novel·la històrica amb Les drassanes del rei, editat per Columna, que arribarà a les llibreries el 10 de febrer. Després de Susqueda, l'autor recupera un dels gèneres que més èxits li ha donat, com el Premi Nèstor Luján de Novel·la Històrica 2012 per La bruixa de pedra, per endinsar-se en una història d'assassinats, boicots, lluites de poder i amor i amistat al segle XIII. El col·laborador de Diari de Girona novel·la la construcció de les drassanes de Barcelona, un projecte ambiciós de Pere el Gran -que al seu torn, seguia una vella idea del seu pare, el rei Jaume I- per poder construir i reparar les naus per iniciar l'expansió a la Mediterrània. Pel camí, però, es trobarà amb les reticències de qui veu el projecte com un desafiament als poders del moment.

Abans que la novel·la arribi a les llibreries aquest diumenge Diari de Girona n'ofereix un avançament, reproduint dos fragments on la ciutat de Girona i una de les seves llegendes més conegudes són les protagonistes.

Miquel fañanàs. Guanyador de premis literaris com el Just M. Casero, el Ciutat d'Olot o el Nèstor Luján , ha publicat més duna vintena de llibres, com El gran inquisidor o Bonastruc, el jueu.