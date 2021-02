El Festivalot s'adapta a la Covid: concerts a l'interior de l'Auditori de Girona i aforament reduït

Després de cancel·lar l'edició del 2020 per la pandèmia, el Festivalot ha decidit reinventar-se i oferir aquest any una versió adaptada a la covid-19. L'esdeveniment de música familiar se celebrarà únicament a l'interior de l'Auditori de Girona i tindrà un aforament reduït. L'edició 2021 es farà del 28 al 30 de maig i oferirà 10 concerts, que es posen a la venda aquest mateix dilluns i que van dels 2 als 12 euros. Entre els artistes que hi actuaran, hi ha Doctor Prats, Els Pets, Suu, Els Amics de les Arts, el Lleó Vergonyós d'El Pot Petit i Cesk Freixas.

Els organitzadors, en canvi, han anunciat que no es podrà mantenir el Festivalot Market ni els concerts de La Devesa però si el projecte solidari de col·laboració amb grups escolars de Girona i Salt.

Aquest any no es repetiran les fotografies de la Devesa plena de famílies escoltant música amb els seus fills però el Festivalot es mantindrà. Els seus promotors, l'Ajuntament de Girona i la Diputació han presentat aquest dilluns la programació per aquest 2021.

El certamen de música en família tindrà lloc els dies 28, 29 i 30 de maig en 10 concerts que es faran a l'interior de l'Auditori. Les entrades es poden adquirir des d'avui i tindran un preu popular que anirà dels 2 als 12 euros, depenent del nombre de concerts als quals s'assisteixi. De moment, l'organització posarà a la venda seguint amb les mesures actualment vigents del Procicat –i que inclouen un aforament del 50%- però no descarten ampliar-ho si la situació millorés.

La directora del festival, Rita Peré, però, ha insistit que sempre es farà garantint les mesures de seguretat tant per al públic com per als artistes. "Es farà tot a l'interior perquè a l'exterior era complicat el control d'accés, per no dir impossible", ha afegit.

L'integrant dels Amics de les Arts i organitzador del festival, Dani Alegret, ha assegurat que la decisió de no fer-lo l'any passat va ser "molt difícil" perquè ja ho tenien tot preparat. "L'edició d'aquest any premiarà la seguretat però sense deixar de banda la música", ha dit. En el mateix sentit, Joan Enric Barceló, ha dit que aquest any no es veuran imatges com les de l'edició del 2019 sinó que posaran el "focus" en la tranquil·litat.

Els Pets, unint generacions

Malgrat les limitacions, el Festivalot oferirà 10 concerts. Els primers a actuar seran precisament Els Amics de les Arts el 28 de maig a les set a la tarda i dissabte serà el torn de Els Pets. Barceló ha remarcat que era un grup que volien al programa des de fa temps i que permetrà gaudir dues o, fins i tot, tres generacions juntes. El mateix dia hi haurà les actuacions d'El Pot Petit i de Suu. Doctor Prats i Cesk Freixas tancaran l'edició d'enguany.

Els organitzadors han coincidit en que són temps "complicats" per a la cultura però han assegurat que el Festivalot mantindrà la seva "essència". "Serà solidari i obert a les famílies", ha dit un altre dels integrants dels Amics de les Arts, Ferran Piqué.