Noves sessions del cicle «Art i Filosofia» de la Casa de Cultura

L'Escola Municipal d'Humanitats i la Casa de Cultura de Girona inauguren avui la cinquena edició del cicle «Art i Filosofia: Mirar amb la paraula», coordinat per la periodista i escriptora Cristina Masanés. El cicle, que consta de sis sessions, pretén relacionar imatges i pensament fent un recorregut per grans obres de l'art com ara Rafaello Sanzio, Michelangelo Buonarroti, Artemisa Gentileschi, Marcel Duchamp i Pablo Picasso, entre d'altres. Per fer-ho els conferenciants pensaran sobre una qüestió filosòfica contemporània a través d'una obra d'art.

Els participants de les conferències, que es poden seguir en línia amb inscripció gratuïta, són: Juan Manuel del Pozo, filòsof, polític i professor emèrit de la UdG; Javier Montes, escriptor i crític literari i d'art; Itziar González, arquitecta, urbanista i activista social; Lluïsa Faxedas, professora d'història de l'art contemporani a la UdG; Jèssica Jaques, professora d'estètica i teoria de les arts de la Universitat Autònoma de Barcelona i Lolita Bosch, escriptora i activista per la pau.