The Weeknd mostra la seva cara al natural en el xou de la Superbowl

L'artista canadenc The Weeknd va brillar en l'espectacle d'entretemps de la Superbowl amb un impactant espectacle ple d'al·legories que, per primera vegada, no es va desenvolupar des del camp de joc. En el descans del partit entre els Kansas City Chiefs i els Tampa Bay Buccaneers, tota l'atenció es va enfocar a les grades del Raymond James Stadium, de Tampa (Florida), on The Weeknd, vestit amb una jaqueta vermella de lluentons sobre un guarniment monocromàtic en negre, va començar l'actuació amb una barreja dels seus principals èxits.

Després d'interpretar segments de la seva primera producció, 'House of balloons', acompanyat dels membres d'un cor que portaven un uniforme de robot postapocalíptic, l'artista va seguir des d'un laberint de miralls amb 'Can't feel my face', 'Feel it coming' i 'Save your tears'.

Després va ser el torn d''Earn it', el tema de la pel·lícula 'Cincuenta sombras de Grey', que va cantar acompanyat d'una orquestra en viu i davant de seients il·luminats de tal manera que semblaven edificis que després es van transformar en la silueta d'un cementiri. L'artista va tancar l'espectacle amb 'Blinding lights', la cançó que el va convertir en el rei de Tik Tok durant els primers mesos de la pandèmia. I a l'escoltar-se els primers acords del tema, el camp de joc es va omplir de centenars de ballarins vestits igual que The Weeknd.

A diferència de totes les seves actuacions del 2020 i principis del 2021, en les quals s'havia vist primer colpejat, després amb benes i després amb una alteració grotesca de les seves faccions (tot producte d'una 'performance' visual), el cantautor canadenc va aparèixer a Tampa amb la seva cara al natural. Per contra, els seus ballarins portaven embenats que servien de tapaboques i mantenien el concepte que l'artista ve desenvolupant des de principis del 2020, en el qual manté la seva crítica a la falsedat de la societat actual i el concepte imposat de bellesa.

Mentre sonaven els acords de la cançó, l'artista va baixar al camp, on els ballarins es movien com un exèrcit macabre, en formació perfecta i amb una marxa en què es respectaven els dos metres i mig de distància física. La formació es va trencar entorn de l'artista, que va tancar l'espectacle a la llum d'imponents focs artificials i amb tots els seus ballarins estirats sobre el camp.