Les eleccions del 14-F es colen al Correcurts de Cassà

Una paròdia de la campanya electoral del 14 de febrer s'ha endut el primer premi del dissetè Correcurts de la Mostra d'Animació i Curtmetratges de Cassà de la Selva, la Macca. En una edició marcada per les restriccions, el concurs cassanenc s'ha celebrat el darrer cap de setmana amb un format adaptat a la situació sanitària i els participants no han hagut de desplaçar-se al municipi per a fer el rodatge ni recollir l'objecte escollit com a element central dels curtmetratges, unes tisores. A més, tampoc han pogut assistir a la projecció ni a l'entrega dels premis, que els veïns podien seguir presencialment i els de fora el municipi, en línia.

El curtmetratge 14F Podarem, del grup de Fornells de la Selva Pot i Tripa ha guanyat el primer premi, dotat amb 500 euros, en opinió del jurat per una història «rodona que girava absolutament al voltant de les tisores». El segon lloc, premiat amb 200 euros, ha sigut per a una altra parodia política, Política desastre del col·lectiu Divina Tramoia. El tercer lloc (100 euros) ha sigut per a Prova de mort, de la Factoría Corman, que han rodat un curt inspirat en el cinema de mafiosos.

D'entre els 27 participants d'arreu de Catalunya, el premi Miquel Porter i Moix de la Federació Catalana de Cineclubs (200 euros) ha recaigut en Llibreta de viatges. El premi al millor guió se l'ha endut Last dates, d'Ester Bertran i Aleix Cabarroques, i el millor actor ha sigut Paul Jones per Eduard Scissorhands Supershow.

A més, en el marc de la Mostra d'Animació i Curtmetratges de Cassà també s'ha celebrat un concurs de recreació de pintures famoses. La proposta guanyadora ha sigut una reproducció de Les nenes del piano de Renoir, a càrrec de la família Codolà Duch i el segon premi ha reconegut la rèplica de Cecilia Galerani (La dama de l'ermini, de Leonardo da Vinci, a càrrec d'Anna Maria Diaz Blanco.