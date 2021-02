El Festivalot s'allarga un dia més i oferirà deu concerts a l'interior de l'Auditori

El Festivalot, el festival de música en família de Girona, s'adapta a la pandèmia oferint únicament concerts a l'interior de l'Auditori, en lloc dels que feia també a l'aire lliure, però s'allargarà un dia més que en les passades edicions.

Després de cancel·lar l'edició del 2020 per la crisi sanitària, els organitzadors han apostat per una edició amb actuacions de músics com Els Pets, Suu o Doctor Prats en un espai on es poden garantir totes les mesures de seguretat, el control d'accés i l'aforament reduït. El Festivalot Market i els concerts de la Devesa, en canvi, no se celebraran, preveient que les restriccions encara seran vigents durant la primavera.

I és que la cita, que havia arribat a congregar una mitjana de 15.000 persones a Girona en un cap de setmana, «no buscarà les grans imatges de gent», sinó que prioritzarà la seguretat de les famílies que hi assisteixin i dels artistes que hi participin, explicava ahir Joan Enric Barceló, integrant d'Els Amics de les Arts i un dels organitzadors del festival familiar.

La cita, que se celebrarà del 28 al 30 de maig, estrenarà una franja de concerts divendres a la tarda amb una actuació especial del grup gironí, mentre que durant el cap de setmana comptarà amb Suu, Cesk Freixas, Doctor Prats, l'espectacle El Lleó Vergonyós d'El Pot Petit i Els Pets, una banda que «perseguien» des de fa temps perquè «uneix fins a tres generacions».

Les entrades ja estan a la venda amb preus que van dels 2 als 12 euros, depenent del nombre de concerts als quals es vulgui assistir.

Per ara, ha explicat la directora, Rita Peré, l'oferta equival al 50% de la capacitat de l'Auditori -seguint la normativa del Procicat- però no descarten ampliar-ho si la situació millorés.

El que sí que es manté com sempre és el projecte solidari del Festivalot, que col·labora amb grups escolars de les ciutats de Girona i Salt que treballen la música com a eina per a la igualtat d'oportunitats per a tots els nens i nenes.