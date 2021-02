Juan Manuel Gil guanya el Premi Biblioteca Breve per la novel·la «Trigo limpio»

L'escriptor Juan Manuel Gil ha guanyat el Premi Biblioteca Breve 2021 per la novel·la Trigo limpio, que Seix Barral publicarà al març. Gil s'ha imposat al miler d'originals que optaven al premi arribats de tot el món, en què ha destacat la presència dels procedents de Madrid, Catalunya i Andalusia, amb una obra que narra amb «agilitat i des de l'humor» la fascinació per la infància perduda en un barri perifèric d'Almeria, amb «naturalesa de la fabulació literària a través de passadissos que connecten les lectures que tots portem dins». L'obra és una «falsa novel·la de detectius», segons el jurat, ambientada a Almeria, en què el protagonista comença a investigar la desaparició d'un amic de la infància amb la finalitat de trobar material per escriure el relat «perfecte». Al llarg de les pàgines, però, es va adonant que «res és com recordava».

L'entrega del premi, ahir a Barcelona, va incloure un homenatge a Juan Marsé.