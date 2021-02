El festival Còmic de Figueres es posposa fins al setembre

La catorzena edició del festival Còmic de Figueres es farà del 17 al 19 de setembre, en comptes de per Setmana Santa, com és habitual. Amb aquest canvi de dates, els organitzadors volen tenir més garanties que es pugui celebrar. D'una banda, recorden que les propostes internacionals són «inviables» perquè difícilment els artistes podran viatjar per Setmana Santa. D'altra banda, el públic d'aquest festival no és exclusiu de la comarca i per això volen oferir als espectadors de fora de l'Empordà poder participar en els espectacles.