«El mètode Gronhölm» i «La cabra», al Teatre de Lloret

El mètode Gronhölm, La cabra o qui és Sylvia o Infanticida són algunes de les propostes del Teatre de Lloret de Mar per als propers mesos. L'equipament va arrencar la temporada d'arts escèniques diumenge amb l'espectacle familiar Error 404 i oferirà setze espectacles fins al maig.

Entre les propostes destaca la nova versió de l'obra de Jordi Galceran El mètode Gronhölm, aquest cop amb Enric Cambray, Marc Rodríguez, Mar Ulldemolins i David Verdaguer com a protagonistes i La cabra o qui és Sylvia, dirigit per Iván Morales amb Jordi Bosch, Emma Vilarasau, Roger Vilà i Jordi Martínez a l'escenari. També La mascarada, una adaptació d'Els Pirates Teatre d'El burgès gentilhome i La Tempesta de Parking Shakespeare.

Pel que fa al cicle Lloret Espai Off, que a causa de la pausa de la pandèmia no es pot fer fora del teatre, oferirà sobre l'escenari i en format reduït Vidas enterradas, basat en testimonis de represaliats pel franquisme; la lorquiana Amor oscuro; Elda & Daniel, la nova obra de David Planas i Meri Yanes o les reprogramacions de Com nenja un caníbal i Infanticida, l'òpera electrònica nascuda del monòleg de Víctor Català.

Pel que fa a la música, s'ha programat un concert a la carta de Lluís Gavaldà en què el públic escollirà les cançons del repertori.

I ja en l'apartat familiar, el cartell inclou Les aventures del lleó vergonyós de El Pot Petit o Mon Petit Souvenir de La Bleda, entre d'altres.