Sant Hilari se suma als Pobles de Circ per apropar-se a l'art circense

Sant Hilari Sacalm és el primer municipi gironí que s'incorpora a la iniciativa Pobles de Circ, que busca acostar fer arribar programació de circ a pobles de menys de 10.000 habitants amb poca presència d'aquesta art escènica en la seva agenda cultural. En la segona edició del programa Sant Hilari, Alcanar i Talarn s'afegeixen a Sort, Bellver de Cerdanya, Ulldemolins i Prats de Lluçanès i entre els set acolliran 27 espectacles i sis tallers circenses.

A partir d'una convocatòria a les companyies de circ catalanes que ja està en marxa, un comissió de selecció formada per ajuntaments i persones expertes en programació escollirà els espectacles que es veuran aquest 2021. S'han previst propostes de petit, mitjà i gran format de diferents estils i disciplines, i es proposarà que un 20% estiguin dirigides a públic adult, per promoure que no es tracti només de creacions per públic familiar.