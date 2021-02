El castell de Púbol participa en una acció mundial per celebrar el dia dels enamorats amb una visita virtual

El Castell Gala Dalí de Púbol participarà aquest divendres en una acció digital organitzada a nivell mundial per la plataforma de tiqueting TIQETS on tothom podrà participar de manera gratuïta. La proposta consistirà en una vetllada romàntica per celebrar el dia dels enamorats des del sofà de casa. Per fer-ho, Púbol proposa una visita guiada en anglès de la mà de la seva responsable Núria Ferrer, en un recorregut de 25 minuts que tindrà com a fil conductor la història d'amor entre Salvador Dalí i Gala.

La plataforma TIQETS, però, proposa altres experiències com una visita virtual al Palau de Pena a Sintra (Portugal), un passeig en gòndola pel Gran Canal de Venècia al capvespre o una visita a Nova York a través de les seves històries d'amor més famoses.

Les persones interessades a participar en l'experiència s'hi han d'apuntar a través del web: https://www.tiqets.com/blog/save-the-date-with-date-night-at-home-ideas/