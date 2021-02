Cultura xifra en un 24% les pèrdues del sector per la COVID

Les pèrdues del sector cultural per la pandèmia a Catalunya se situen en el 24%, segons va explicar ahir la consellera de Cultura, Àngels Ponsa. El sector més afectat és el de les arts escèniques i el cinema, on les pèrdues s'eleven fins al 70%. També destaca l'impacte en la cultura popular que, a la pràctica, no ha pogut desenvolupar la seva activitat des de fa un any. Ponsa, que ahir va detallar un nou paquet d'ajuts per valor de 23,7 milions d'euros, va dir que el salconduit cultural per trencar els confinaments territorials continua sent «el cavall de batalla».