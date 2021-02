La Fundació Vila Casas rescata de l'oblit el fotògraf Ricard Duran

La Fundació Vila Casas estrena aquest dissabte una exposició centrada en el fotògraf Ricard Duran (1916-1986) al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. En la mostra, l'espectador pot descobrir la figura d'aquest artista amateur a través de 75 fotografies diferents. En ella es mostra una "dicotomia" entre la vessant més documental i la més artística de Duran, tal com ha explicat el seu comissari Eduard Betran. Per altra banda, la fundació també obre les portes de la mostra 'El gest mínim' de Maria Alzamora. En aquesta exposició, la jove fotògrafa intenta transmetre el moviment dels cossos a partir de 25 instantànies en què nou ballarins diferents transmeten la seva idea de moviment.

Ricard Duran va néixer a Sabadell el 1916 i al llarg de la seva vida es va dedicar al món de les indústries tèxtils. Durant, però, tenia una afició: la fotografia. Tot i no dedicar-s'hi professionalment, Ricard Duran tenia una càmera de fotografia i es va construir un laboratori a casa seva per revelar-hi les imatges que capturava.

Al llarg de la seva vida, Duran va participar en diversos concursos de fotografia i va rebre el reconeixement d'alguns. A més, també va ser membre actiu de diversos col·lectius de fotògrafs com ara l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya o de la Federación Española de Arte Fotográfico. El 1960, com a culminació de la seva carrera artística, va ser reconegut com artista de la Fédération Internationale de l'Arte Photographique (FIAP).

Ara, part de la seva obra (75 instantànies) es pot tornar a veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí a partir d'aquest dissabte a l'exposició 'Mirada, llum i equilibri'. Les seves fotografies destaquen per la seva "senzillesa", tal com ha detallat el comissari de la mostra, Eduard Betran. A més, el comissari ha remarcat una "doble vessant" del fotògraf: la de documentalista i l'artística.

D'aquesta manera, la mostra recupera algunes de les fotografies de la Barcelona "més fosca" després de la Guerra Civil i ho contraposa amb "la lluminositat" que desprenien les tropes americanes durant la seva estada a la ciutat comtal.



Primeres fotos en color

Per altra banda, l'exposició també compta amb quatre fotografies en color que va fer Duran. Segons Betran, es tracta de "la primera vegada" que es poden veure en públic imatges en color de l'artista, fora de l'àmbit familiar. Tot i així, el comissari ha avançat que la mala conservació dels carrets impedeixen mostrar el color original que tenien les imatges.

A 'Mirada, llum i equilibri' també es pot veure una imatge original del fotògraf que va presentar a un concurs i també una altra còpia amb el marc que va posar en el moment de revelar-la, sobre els anys 40.

El fill de Ricard Duran, que es diu igual que el fotògraf, ha recordat que ara fa deu anys va decidir començar a difondre la vida del seu pare recuperant algunes de les fotografies que havia fet per exposar-les. El resultat ha estat més de deu mostres al llarg d'una dècada per recordar el valor d'unes imatges "d'alta qualitat" fetes per un fotògraf amateur.



'El gest mínim' de Maria Alzamora

El Museu Palau Solterra de la Fundació Vila Casas també estrenarà aquest dissabte la mostra 'El gest mínim'. Es tracta d'una exposició feta per la fotògrafa Maria Alzamora en què intenta explicar el moviment dels cossos. Per fer-ho Alzamora ha escollit nou ballarins i els ha fotografiat per captar com es mouen i intentar transmetre'n aquest moviment.

Alzamora ha avista al públic que la seva mostra "no se centra en la dansa com a disciplina", però sí que va escollit ballarins perquè són persones que "tenen una relació diària amb el seu cos i una consciència corporal". L'exposició s'ha gestat entre l'octubre i aquest febrer amb el resultat de 25 instantànies en escenaris molt diferents.