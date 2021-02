L'amor segons Roland Barthes puja a l'escenari

Fragments d'un discurs amorós, l'assaig que el filòsof i semiòleg francès Roland Barthes (1915-1980) va dedicar a l'amor, puja a escena aquesta setmana a La Planeta. La sala gironina acull divendres l'estrena de Fragments, una adaptació teatral del text d'un dels pensadors més influents del segle XX de la mà de la companyia Polleguera amb l'actor Guillem Gispert al capdavant.

A més de la interpretació, Gispert s'ha encarregat de la dramatúrgia i donar «sentit teatral» al text de Barthes, que recull vuitanta idees entorn del procés amorós, les anomenades «figures», com l'espera o l'abisme.

De l'enamorament a la ruptura

«A l'assaig hi apareixen gairebé com un diccionari de l'amor i a l'espectacle segueix un ordre cronològic, de l'enamorament al final de la relació, passant per tots els alts i baixos», explica Gispert, sortit del centre de formació teatral El Galliner, com la directora de l'obra, la blanenca Paula Gómez.

Intentant «respectar al màxim el text literari», han construït un monòleg d'una hora de durada que funciona com una «conferència teatral» a partir de les idees del teòric gal.

Després d'un procés creatiu durant l'estiu a El Canal de Salt, la companyia Polleguera oferirà el seu primer espectacle divendres i dissabte (20.00) a La Planeta amb l'objectiu de captar l'interès de programadors d'altres teatres.