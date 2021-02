Prop de trenta representacions teatrals fetes al menjador de casa

En la intimitat de casa seva i per a només cinc espectadors, l'actor Martí Peraferrer ja ha fet reviure l'escriptor Tennessee Williams en un menjador del Barri Vell de Girona en gairebé una trentena d'ocasions. Des del tancament de teatres de la tardor, en plena segona onada, ha ideat una iniciativa per representar, al menjador de casa seva, el monòleg La vida secreta de Tennessee Williams, amb què fa deu anys que gira per Catalunya i altres països.

Pensat per no infringir la normativa del Procicat que permet reunions de fins a sis persones, el projecte ja porta 27 representacions i s'ha anat escampant gràcies a les xarxes i al boca-orella.

«Hi ha moments molt bonics, una història tan propera d'un personatge que t'explica a menys de dos metres una vida tan bolcada en el teatre ajuda a redescobrir-ne l'essència», explica l'actor i director, que ho veu també com «un acte de resistència cultural i de solidaritat amb la gent de l'escena» gràcies a la taquilla inversa.