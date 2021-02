Aquest és el brutal vídeo de Pablo Hasél dirigit al rei

El raper lleidatà Pablo Hasél ha publicat una cançó dirigida a Felip VI coincidint amb l'esgotament del termini fixat per l'Audiència Nacional perquè ingressi a presó. Hasél ha penjat aquest divendres el videoclip 'Ni Felip VI' a Youtube i ja compta amb milers de visualitzacions. El tema comença amb una intervenció del rei espanyol on afirma que "sense llibertat d'expressió i informació no hi ha democràcia'. A la lletra, Hasél s'adreça al rei com a "tirà" i també assenyala al "mal anomenat govern progressista" per intentar aturar la mobilització. El vídeo està enregistrat per diferents emplaçaments de la capital del Segrià.

A la cançó que ha publicat Pablo Hasél aquest divendres, just el dia que venç el termini perquè ingressi a presó per la seva condemna a 2 anys i 9 mesos arran de dos sentències de l'Audiència espanyola per enaltiment del terrorisme, el raper afirma que no estarà mai "a la presó de la por" i que el seu micròfon "seguirà sent incòmode". En aquest sentit, també fa incidència al fet que "fins hi tot" hagi demanat la seva llibertat el cantautor Joan Manuel Serrat i assegura que el que canta no són "injúries" sinó que és explicar el que passa.

Altres afirmacions que fa Hasél a la lletra d'aquest nou tema van dirigides ha acusar el govern espanyol de ser els qui enalteixen als terroristes i també assegura que quan la "dominació" – de Felip VI – acabi, "la història ens absoldrà". En aquest sentit, l'acusa de feixista i alerta que no són com "el domesticat" de Pablo Iglesias. Finalment, Hasél qualifica de "fills de Franco" els qui l'han condemnat per "ser franc".