Unes 50 projeccions en 40 municipis en el cinquè VOC

La cinquena edició dels premis i mostra de curtmetratges de ficció i documentals en català VOC (Versió Original en Català) ja està en marxa. La mostra organitzada per Òmnium Cultural farà més de 50 projeccions a una quarantena de municipis del país durant el febrer, i com a novetat els treballs també es podran veure en línia a través de la plataforma FilminCAT per suplir les restriccions de mobilitat per la pandèmia.

Entre els municipis gironins que acolliran projeccions del VOC hi ha Blanes, Banyoles, Olot o Torroella de Montgrí.