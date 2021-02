El castell Gala Dalí de Púbol va participar ahir en una acció digital organitzada a escala mundial per la plataforma de tiqueting Tiqets per celebrar Sant Valentí. La proposta consistia en una vetllada romàntica per viure el dia dels enamorats des del sofà de casa amb una visita guiada en anglès que tenia com a fil conductor la història d'amor entre Salvador Dalí i Gala.