Rocío Márquez presenta a Banyoles «Visto en jueves»

Rocío Márquez (Huelva, 1985) va ser una de les moltes artistes que es van veure afectades durament per la pandèmia. La cantant andalusa tenia previst actuar el dissabte 14 de març de l'any passat a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles, en el marc de la gira de presentació del disc Visto en jueves (Universal Music, 2019). No obstant això, el confinament domiciliari decretat aquell cap de setmana va fer anul·lar aquell concert. Gairebé un any després, la cantaora, considerada com una de les més talentoses de l'escena flamenca contemporània, podrà finalment pujar aquest vespre a l'escenari de la capital del Pla de l'Estany.

No és la primera vegada que Márquez trepitja la ciutat de l'Estany. El 2015 hi va realitzar una residència artística fruit de la qual va passar dues vegades per l'Auditori de l'Ateneu. Sobre aquella estada, la cantaora en guarda molt bons records. «Va suposar poder relacionar-me amb l'espai i amb la seva gent, aprendre, desenvolupar les propostes que portàvem» explica. Al seu parer, poder realitzar una residència «permet arribar a altres capes diferents de les de quan vas a un lloc, cantes, i tornes». Per l'experiència viscuda durant aquella estada, Márquez diu que tornar a Banyoles és sempre «especial».

Un treball d'investigació

Visto en jueves, el cinquè treball publicat per Rocío Márquez, és un disc de versions nascut de la recerca de cançoners antics al mercat de segona mà del carrer Feria de Sevilla, conegut popularment com «el dels dijous». «L'experimentació i la investigació són una via i el saber mai ocupa lloc. El flamenc, en els darrers anys, ha fet grans passos com el fet d'entrar a formar part del món acadèmic, com els conservatoris, les universitats... i això s'acaba reflectint en la proposta» explica Márquez, que al llarg de la seva trajectòria s'ha destacat com una de les grans investigadores d'un gènere que considera «revolucionari» i que ha estudiat en totes les seves dimensions, seguint els passos de referents com els ja desapareguts Camarón de la Isla, Enrique Morente i Paco de Lucía,

Acompanyada del guitarrista Juan Antonio Suárez Canito, la cantant de Huelva presentarà aquest vespre el que ella defineix com «un exercici de memòria col·lectiva». Un treball format per catorze temes de diversa procedència i gèneres com la bulería, el tango o el fandango, que interpreta amb un filtre molt personal.