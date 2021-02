Antologia d'amor en vers

«He tingut sempre un desig d'amor tan viu, que per això he estat poeta». Aquesta frase, rescatada d'una de les cartes d'amor que Pedro Salinas va escriure a Margarida Bonmatí, amb qui després es va casar, reflecteix l'esperit amb què Alba Editorial publica aquesta singular antologia.

De «la alegría de vivir / sintiéndose vivido», que expressa Pedro Salinas en un dels poemes escollits, a el «mutuo jardín que inventan / dos corazones al par» que Antonio Machado dedica a la seva estimada Guiomar, passant pel « cuando dejé de amar / me puse a morir» de Gloria Fuertes o «el perfume / de la oscura magnolia de tu vientre» pel qual sospira Federico García Lorca, la recopilació endinsa al lector en una humana i romàntica exaltació de l'enamorament.

La poètica de l'idil·li, l'ímpetu de l'ardor i el desig, la fel del desengany, l'encant de l'amor platònic, el neguit per l'amor absent. No existeix en la història de la poesia universal un tema que hagi donat origen a tanta rima com el de la passió d'estimar.

Los cien mejores poemas de amor en español reuneix en un sol volum les mostres més excel·lents de la poesia sobre la temàtica escrita a Espanya i en castellà, des de la Generació del 98, a finals de segle XIX, fins a la Generació del 50, a mitjans del segle XX.

Els autors de la selecció, Ana Gorría i José Manuel Ruiz Martínez, es fixen en alguns dels noms més cèlebres de les nostres lletres (Unamuno, Valle-Inclán, Rubén Darío, Salinas, Aleixandre, Cernuda, García-Lorca, Hernández, Machado) i també en altres molt menys coneguts i d'extraordinari talent.

No falten en aquest llibre d'Alba poemes escrits per poetesses de la talla de Josefina de la Torre, Cristina de Arteaga, Maria Beneyto o Pino Betancor, entre d'altres.

Una obra acurada, que enamora el lector i que representa un homenatge envers el més humà dels sentiments. Lope de Vega deia que «la raíz de todas las pasiones es el amor. De él nace la tristeza, el gozo, la alegría y la desesperación».