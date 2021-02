Bad Bunny i Rosalía llancen el videoclip de «La noche de anoche»

Coincidint amb sant Valentí dos cracs de la música actual, Rosalía i Bad Bunny han estrenat aquest diumenge el videoclip de 'La noche de anoche', col·laboració inclosa a l'últim disc del cantant porto-riqueny, 'El último tour del mundo', aparegut el novembre passat. El tema que canten a duo s'ha convertit en un dels més populars del disc. Es tracta d'un videoclip sense excessos en què ell porta una bata verda i ella un tul d'aspecte romàntic, vestit clar i botins negres, a joc amb les mitges. Tot i que canten primer per separat entre unes escales, un arbre i un arc, acaben molt juntets. La seva passió que es tradueix en el foc que desprenen els seus cossos i roba.

Stillz, que ha gravat una quinzena de videoclips per a Bad Bunny, també firma aquesta última i delicada creació. Per a Rosalía, que segueix imparable, aquest nou treball s'afegeix a la seva llarga llista de col·laboracions com després de les seves aproximacions a artistes com Billie Eilish cantant a duo 'Lo vas a olvidar' i The Weeknd amb qui va llançar 'Blinding Lights [Remix]'.



Futur al cine

El desembre passat el cantant porto-riqueny va revelar en un directe fet a través del seu compte a Instagram que no es retirava, però que sí que prenia un temps per treballar en altres coses. Bad Bunny participarà a la pel·lícula d'acció 'Bullet train', en què també hi serà el reconegut actor nord-americà Brad Pitt. Serà el seu segon projecte al cine després d''American sole', en què a més d'actuar s'ha implicat a l'equip de producció al costat del comediant nord-americà Kevin Hart i el jugador de bàsquet Chris Paul.

S'espera que l'artista porto-riqueny també destaqui en el seu paper com convidat estrella de la tercera temporada de la sèrie de Netflix, 'Narcos: Mexico'.